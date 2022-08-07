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Израиль и «Исламский джихад» заключили перемирие

Израиль и «Исламский джихад» заключили перемирие, оно вступило в силу в 23:30 7 августа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израиль и «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) заключили перемирие. Как сообщило агентство AFP, оно вступило в силу 7 августа в 23:30 по московскому времени. По информации The Jerusalem Post, Израиль подтвердил перемирие.

Глава политотдела радикальной группировки Мухаммед аль-Хинди сказал, что о перемирии объявит посредник из Египта, который ведет переговоры со сторонами. В то же время, израильский чиновник заявил, что в случае нарушения режима Израиль оставляет за собой право применить силу. «Мы не позволим никакому фактору нарушать повседневную жизнь жителей Израиля», — сказал он.

Предполагалось, что режим прекращения огня начнет действовать с 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Однако позже стало известно, что перемирие было сорвано из-за требований, которые радикальная группировка «Исламский джихад» предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах.

Политолог допустил новое обострение конфликта

Заведующий отделом Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис считает, что новое перемирие сторон не будет долгосрочным. Он отметил, что краткосрочные обострения палестино-израильского конфликта происходят регулярно. «Все время идут вспышки, а потом при посредничестве Египта, Катара или еще кого-то стороны договариваются о прекращении огня», — сказал политолог.

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При этом Марьясис допустил, что через какое-то время «более-менее длительное» прекращение огня все же будет достигнуто. «Ситуация раз за разом повторяется, в прошлом году в мае была вспышка, но все равно договорились, на год с чем-то хватило. Сейчас может быть то же самое», — констатировал он.

Израиль провел операцию в секторе Газа

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение.

Уже 7 августа военное крыло движения «Бригады аль-Кудс» сообщило, что высокопоставленный командир группировки «Исламский джихад» Халед Мансур умер в ходе израильского авиаудара по сектору Газа. Уточнялось, что он погиб вечером 6 августа в городе Рафах.

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В этот же день премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты. Он уточнил, что военные действия Израиля находятся на завершающей стадии. «Нет смысла продолжать операцию», — добавил Лапид.

По данным Министерства здравоохранения Газы на 7 августа, число жертв от ударов израильской авиации по южным провинциям сектора Газа составило 29 погибших. Еще 253 человека были ранены.

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Марина Совина
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