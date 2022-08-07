Премьер Израиля заявил о бессмысленности продолжения операции в секторе Газа

Премьер Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа. По его словам, смысла продолжать ее нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Цели были достигнуты, нет смысла продолжать операцию», — заявил Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны. Политик также уточнил, что сейчас военные действия Израиля находятся на завершающей стадии.

16 июля из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены ракеты. 5 августа стало известно об ответных ударах Израиля. Вскоре в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) в секторе Газа.

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