Причины обострения между Израилем и сектором Газа объяснили

Политолог Тарасов: удары из сектора Газа по Израилю были со стороны радикальных исламистов

Удары из сектора Газа по Израилю, вероятнее всего, были исключительно со стороны радикальных исламистов. А Израиль ведет себя обычно: он наносит ответные удары по базам тех группировок, которых он считает радикальными, заявил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил причины обострения.

Операция «Рассвет»

6 августа министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит операцию «Рассвет» против исламских экстремистов, в том числе «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России). Ганц сообщил, что принял такое решение совместно с главами силовых ведомств страны после оценки происходящего. Участие в беседе с министром обороны Израиля приняли начальник генштаба армии Авив Кохави и начальник разведки ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что из сектора Газа по территории Израиля было выпущено не менее 40 ракет, 30 из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Я не думаю, что этот инцидент был санкционирован [главой частично признанного государства Палестина Махмудом] Аббасом Станислав Тарасов политолог

«Речь идет о накаляющейся обстановке между Израилем и Палестинской автономией. Однако внутри самой автономии действуют разные группировки, например, со стороны сектора Газа. Радикальные исламисты внутри самой Палестины создают проблемы для Аббаса», — сообщил Тарасов.

При этом Станислав Тарасов считает, что внутренняя ситуация в самом Израиле могла тоже повлиять на обострившийся конфликт.

«В Израиле осенью должны состояться парламентские выборы. Там идет острая политическая борьба. К власти рвется [бывший премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху. Что-то мне подсказывает, что это обострение в какой-то степени связано с внутриполитической борьбой в самом Израиле», — сказал он.

Попытка примирения

Эксперт по региону напомнил, что Вашингтон уже пытался примерить стороны конфликта. «Этот инцидент обостряет ситуацию на Ближнем Востоке и сводит к нулю все усилия американской дипломатии по нормализации отношений», — добавил Тарасов.

«После визита [президента США Джо] Байдена на Ближний Восток, его переговоров в Иерусалиме, встречи с Аббасом предполагалось, что между Израилем и Палестиной случился какой-то ну если не открытый, то закрытый диалог о примирении и нормализации отношений», — заключил он.

Обострившийся конфликт

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ходе оперативных мероприятий ЦАХАЛ ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в телеобращении к нации заявил, что страна не желает затягивать операцию «Рассвет» в секторе Газа, но не боится того, что это случится.

Также в ночь на 6 августа власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города. Такое решение было принято на фоне обострения ситуации в секторе Газа в связи с началом израильской военной операции «Рассвет».

В середине июля израильские военные заметили две ракеты, летевших со стороны сектора Газа. Уточнялось, что силы ПВО Израиля в тот момент смогли перехватить одну ракету.

В мае 2021 года с новой силой обострился конфликт сил Израиля и Палестины в секторе Газа. Тогда организации ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел израильской территории. В общей сложности они направили на Израиль более четырех тысяч ракет. В ответ армия Израиля ударила и уничтожила несколько целей в секторе Газа. Такие обстрелы продолжались в течение 11 дней.