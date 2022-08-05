В популярном у туристов городе в Израиле открыли все общественные бомбоубежища

Власти Тель-Авива заявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города

Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города. Такое решение принято на фоне обострения ситуации в секторе Газа в связи с началом израильской военной операции «Рассвет». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета Тель-Авив — Яффо.

«Убежища открыты по всему городу», — сообщили в ведомстве. Городские власти также призвали жителей по всем неотложным вопросам обращаться по телефону на горячую линию.

Ранее сообщалось, что в ряде израильских городов в центральной и южной части страны прозвучала воздушная тревога. Речь идет о городах Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге. По последним данным, из сектора Газа по территории Израиля выпущено не менее 40 ракет, 30 из них перехвачено средствами противовоздушной обороны (ПВО).

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ходе оперативных мероприятий ликвидирован один из лидеров запрещенной в РФ радикальной палестинской организации «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

