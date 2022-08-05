Воздушная тревога зазвучала в ряде израильских городов

Армия Израиля заявила, что в Явне и Лахише зазвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги зазвучали в городах Явне в центральной части страны и Лахиш на юге Израиля, оповещая жителей о возможной атаке из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии.

По последним данным, по меньшей пере две ракеты, выпущенные из сектора Газа, были перехвачены израильскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В мае 2021 года с новой силой обострился конфликт сил Израиля и Палестины в секторе Газа. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел израильской территории. В общей сложности они выпустили более четырех тысяч ракет. В ответ армия Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. Взаимные обстрелы продолжались 11 дней.

16 июля пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что с территории сектора Газа были выпущены две ракеты, одна из них была перехвачена средствами противовоздушной обороны.

