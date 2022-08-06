Израиль продолжит операцию против исламских экстремистов

В МО Израиля заявили, что продолжат бороться против запрещенного в РФ «Исламского джихада»

Израиль продолжит операцию «Рассвет» против исламских экстремистов, в том числе «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, пишет РИА Новости.

Он принял такое решение совместно с главами силовых ведомств страны после оценки происходящего. Участие в беседе с министром обороны Израиля приняли в том числе начальник генштаба армии Авив Кохави и начальник разведки ЦАХАЛ.

Ганц призвал «сосредоточить внимание на действиях по предотвращению ракетных обстрелов из Газы в Израиль». Минобороны также просит поддерживать жителей приграничных районов, «страдающих от обстрелов палестинцев Газы».

Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид в телеобращении к нации заявил, что страна не желает затягивать операцию «Рассвет» в секторе Газа, но не боится того, что это произойдет. «Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их», — сказал он.

Уже также известно о призыве 25 тысяч резервистов в армию Израиля. Уточняется, что солдаты будут выполнять «оперативные цели».

О начале масштабной израильской операции «Рассвет» против исламских экстремистов стало известно в пятницу, 5 августа. Уже есть сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.