Минобороны Израиля сообщило о призыве 25 тысяч резервистов

Минобороны Израиля призовет 25 тысяч резервистов для выполнения оперативных целей

Утвержден приказ о призыве 25 тысяч резервистов в армию Израиля для выполнения «оперативных целей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что глава Минобороны Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тысяч солдат. Уточняется, что резервисты будут выполнять «оперативные цели».

Ранее армия Израиля сообщила о новых жертвах своего удара по сектору Газа: ими стали десять боевиков «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России). Уничтожены активисты, которые готовились к атакам с помощью снайперской стрельбы. Базы военных и здания, которые использовали боевики в своих целях, также подверглись обстрелам.

О начале масштабной израильской операции «Рассвет» против исламских экстремистов стало известно в пятницу, 5 августа. Уже есть сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.