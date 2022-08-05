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Израиль заявил о нежелании затягивать операцию в секторе Газа

Премьер Лапид заявил, что Израиль не желает затягивать операцию «Рассвет» в секторе Газа
Яир Лапид

Яир Лапид. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в телеобращении к нации заявил, что страна не желает затягивать операцию «Рассвет» в секторе Газа, но не боится того, что это случится. Об этом сообщает ТАСС.

«Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их. (...) Мы будем действовать столько, сколько потребуется», — сказал Лапид, пообещав устранить «угрозу» для граждан еврейского государства.

Ранее Минобороны Израиля сообщило, что утвержден приказ о призыве 25 тысяч резервистов в армию Израиля для выполнения «оперативных задач».

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ходе оперативных мероприятий ЦАХАЛ ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

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Марина Совина
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