Число жертв из-за ударов Израиля по Газе возросло

Maan: число жертв авиаударов Израиля по сектору Газа возросло до 29 убитых и 253 раненых

Число жертв от ударов израильской авиации по южным провинциям сектора Газа возросло до 29 погибших и 253 раненых. Об этом сообщает агентство Maan со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газы.

Утром 7 августа военные самолеты Израиля атаковали города Рафах и Аль-Карара. «Число погибших на утро третьего дня возросло до 29 убитых и более 253 раненых. Бригады гражданской обороны завершили извлечение тел в Рафахе, среди которых оказались три женщины и ребенок», — сообщило агентство.

16 июля из сектора Газа в сторону Изариля были выпущены ракеты. 5 августа стало известно об ответных ударах Израиля. Вскоре в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) в секторе Газа.

