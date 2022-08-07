Продолжительность перемирия Израиля и Палестины оценили

Политолог Марьясис допустил новое обострение конфликта Израиля и Палестины

Краткосрочные обострения палестино-израильского конфликта происходят регулярно. Новое перемирие сторон не будет долгосрочным, считает заведующий отделом Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. В беседе с «Лентой.ру» он оценил возможную продолжительность режима прекращения огня.

«Мы видим не первый конфликт подобного рода, думаю, он, к сожалению, не последний. Все время идут вспышки, а потом при посредничестве Египта, Катара или еще кого-то стороны договариваются о прекращении огня. Думаю, что это не окончательное прекращение огня в том плане, что, вполне возможно, в скором времени опять возобновятся обстрелы. Но даже если это будет так, через какое-то время более-менее длительное прекращение огня будет достигнуто. Ситуация раз за разом повторяется, в прошлом году в мае была вспышка, но все равно договорились, на год с чем-то хватило. Сейчас может быть то же самое», — поделился мнением политолог.

На регулярные обострения влияют как внутренние процессы каждой из сторон, так и внешние, считает Марьясис.

7 августа Reuters сообщило, что Израиль и Палестина согласились на перемирие при посредничестве Египта.

Каир предложил объявить режим прекращения огня в секторе Газа с 19:00 по Гринвичу (22:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). По данным агентства, израильская сторона приняла эти условия. Позже Reuters сообщил, что палестинский представитель объявил о начале перемирия в 17:00 по Гринвичу (20:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»).

Очередное обострение конфликта началось 5 августа. Армия Израиля начала операцию «Рассвет» и стала наносить удары по сектору Газа. Местные власти подчеркивали, что ведут ее против движения «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация).

7 августа агентство Maan со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газы сообщало, что число жертв от ударов израильской авиации по южным провинциям сектора Газа возросло до 29 погибших и 253 раненых.