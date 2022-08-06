ЕС заявил о беспокойстве относительно эскалации между Израилем и сектором Газа

Европейский союз заявил о беспокойстве об эскалации между Израилем и сектором Газа

Представитель Европейского союза в Палестине Шади Осман заявил, что ЕС обеспокоен эскалацией между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат заявил о необходимости сторон не допустить расширения конфликта и появления новых жертв среди мирного населения.

«Европейский союз с большой обеспокоенностью следит за событиями в секторе Газа, которые привели к ряду жертв, в том числе среди гражданских лиц и детей... Необходимо не допустить более широкого конфликта, который в первую очередь затронет мирное население с обеих сторон и приведет к большим жертвам», — сообщил Осман.

Ранее военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) «Бригады аль-Кудс» сообщило о выпуске более 60 ракет в сторону израильских городов, в том числе и Тель-Авива, в субботу, 6 августа.

За день до этого Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов, после чего появились сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров «Исламского джихада» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.