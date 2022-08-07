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Израиль согласился на перемирие

Reuters: Израиль согласился прекратить огонь, ожидается ответ Палестины

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль согласился на условия перемирия, предложенные в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что сейчас ожидается ответ палестинской стороны. «Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины», — сказано в сообщении.

Утром 7 августа агентство Maan со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газы сообщало, что число жертв от ударов израильской авиации по южным провинциям сектора Газа возросло до 29 погибших и 253 раненых.

Сирены тревоги, предупреждающие об обстреле, прозвучали в окрестностях Иерусалима и Тель-Авива. Боевики «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) с вечера пятницы, 5 августа, выпустили из сектора Газа по Израилю не менее 380 ракет.

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Ранее все стороны конфликты к прекращению огня призывала Москва. Об этом заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова напомнила, что Россия придерживается позиции «в поддержку комплексного и долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта в соответствии с двухгосударственным принципом». Москва призывает к приговорам, добавила она.

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов, после чего появились сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

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Варвара Кошечкина
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