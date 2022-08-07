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В окрестностях Иерусалима прозвучали сирены тревоги

Армия обороны Израиля сообщила о предупреждающих об обстреле сиренах тревоги в Иерусалиме

Фото: Unsplash.com

Сирены тревоги, предупреждающие об обстреле, прозвучали в окрестностях Иерусалима, об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает ТАСС.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах вокруг Иерусалима», — отмечается в заявлении военных.

Ранее сообщалось, что боевики «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) с вечера пятницы, 5 августа, выпустили из сектора Газа по Израилю не менее 380 ракет. В стране подсчитали, что 90 из них упали на территории палестинского анклава.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение.

По словам премьер-министра страны Яира Лапида, цель этой операции — устранение конкретной угрозы гражданам еврейского государства. Военные пояснили, операция может продлиться не менее недели, на данном этапе переговоры о прекращении огня не ведутся.

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Марина Совина
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