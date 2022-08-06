МИД России призвал Израиль к прекращению огня

МИД РФ призвал участников израильско-палестинского конфликта вернуться к прекращению огня

Москва призывает все стороны израильско-палестинского конфликта вернуться к режиму прекращения огня. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий доступен на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что Россия придерживается позиции «в поддержку комплексного и долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта в соответствии с двухгосударственным принципом». Москва призывает к приговорам, добавила она.

«Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня», — заявила представитель министерства.

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов, после чего появились сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.