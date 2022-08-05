Палестина потребовала у ООН защиты от израильской агрессии

МИД Палестины призвал ООН защитить жителей сектора Газа от израильской агрессии

Министерство иностранных дел Палестины возлагает на Израиль ответственность за опасную эскалацию в секторе Газа и призывает Организацию объединенных наций (ООН) защитить мирных жителей от израильской агрессии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте палестинского внешнеполитического ведомства.

«Международное сообщество должно заставить Израиль немедленно остановить агрессивные действия и защитить от них палестинцев. ООН должна предоставить защиту палестинскому народу», — указано в тексте.

В мае 2021 года с новой силой обострился конфликт сил Израиля и Палестины в секторе Газа. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел израильской территории. В общей сложности они выпустили более четырех тысяч ракет. В ответ армия Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. Взаимные обстрелы продолжались 11 дней.

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. Уже есть сведения о том, что ЦАХАЛ в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.