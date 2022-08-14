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Умер тесть Тарантино Цвика Пик

В возрасте 72 лет умер израильский певец, тесть кинорежиссера Тарантино Цвика Пик

Фото: wikipedia

Известный израильский певец Цвика Пик умер в городе Рамат-ха-Шарон. Музыканту было 72 года, сообщает издание «Исраэль ха-Йом».

Пик приходился тестем знаменитому американскому кинорежиссеру Квентину Тарантино, который женился на дочери музыканта Даниэле. Причина смерти певца не сообщается, однако известно, что почти четыре года назад он перенес инсульт, когда летел из Лондона в Израиль.

«Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушел в вечность, но песни и мелодии, которые он оставил, будут звучать ещё долгие годы. Выражаю глубокие соболезнования его семье и всем поклонникам», — заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

Цвика Пик родился 3 октября 1951 года. Он стал автором некоторых известных израильских произведений, в том числе написал музыку для песни «Дива», которая победила на конкурсе «Евровидение» в 1998 году.

Ранее в возрасте 64 лет умерла американская актриса и режиссер Дениз Дауз. Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дауз впала в кому, вызванной острой формой менингита. О том, в какой момент актрисе поставили такой диагноз, не уточнялось.

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Нина Ташевская
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