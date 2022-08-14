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Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»

В возрасте 64 лет умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дениз Дауз

Фото: Birdie Thompson / Globallookpress.com

В возрасте 64 лет умерла американская актриса и режиссер Дениз Дауз. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на сестру артистки Трейси Дауз.

«С болью в сердце сообщаю о том, что моя сестра Дениз Доуз ушла, чтобы встретиться с нашей семьей в вечной жизни», — написала Трейси в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пару дней назад стало известно о том, что звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дауз впала в кому, вызванной острой формой менингита. О том, в какой момент актрисе поставили такой диагноз, не уточнялось. Медики не давали прогнозов, когда знаменитость сможет прийти в себя и окончательно поправиться.

Помимо участия в сериале «Беверли-Хиллз 90210» Дауз также снималась в таких проектах, как «Мыслить как преступник», «Анатомия страсти», «Доктор Хаус», «Кости» и многих других.

Ранее стало известно о смерти американской актрисы Энны Хеч.

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Дениза Мацаева
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Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»
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