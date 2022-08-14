Уролог развенчал мифы о сексе после 40 лет

Уролог Гадзиян заявил, что с возрастом качество интимных отношений может только улучшаться

Страхи о том, что после 40 лет секса якобы станет меньше, неоправданны. Этот и ряд других мифов развенчал хирург-уролог Марк Гадзиян в беседе с порталом «Доктор Питер».

По словам врача, с возрастом качество интимных отношений может только улучшаться. «Возраст раскрывает интимную близость по-новому: пары уходят от этого единого восприятия "правильного" секса и начинают экспериментировать», — заявил он.

Кроме того, у многих женщин с течением времени уходит страх нежелательной беременности, что помогает ослабить контроль и больше наслаждаться процессом. Наконец, пары в зрелом возрасте утверждают, что им уже не помешают выросшие дети.

«Так что, не забывайте о предохранении с помощью презервативов, других средств защиты. И не забывайте сдавать анализы на ИППП», — заключил эксперт.

В то же время Гадзиян советует заранее переходить на ЗОЖ и правильное питание, чтобы после 40 лет не испытывать проблем с сердцем и сосудами, что может затруднять передвижение крови в организме и, как следствие, провоцировать проблемы с оргазмом.

22 июля врачи-гинекологи Мария Селихова и Фатима Тамаева заявили, что широко распространенное среди женщин мнение, что после секса во время менструации нельзя подцепить инфекцию или забеременеть, является ошибочным. Они назвали все опасные последствия, к которым может привести незащищенный половой акт в этот период цикла, включая заражение заболеваниями, передающимися половым путем.