Гинеколог рассказала о последствиях секса во время менструации

Гинеколог Тамаева: незащищенный секс во время менструации может привести к заражению ЗППП

Широко распространенное среди женщин мнение, что после секса во время менструации нельзя подцепить инфекцию или забеременеть, является ошибочным, напомнили врачи-гинекологи Мария Селихова и Фатима Тамаева. В беседе с «Лентой.ру» они назвали все опасные последствия, к которым может привести незащищенный половой акт в этот период цикла, включая заражение заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП).

Забеременеть во время менструации вполне реально, если у женщины ранняя овуляция, а у мужчины — высокое качество сперматозоидов, рассказала врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Селихова.

По ее словам, хорошие сперматозоиды могут оставаться активными в заднем своде влагалища пять-шесть суток, пока не начнет выделяться слизь, через которую они смогут легко проникнуть в полость матки.

Среднестатистическая продолжительность менструального цикла – 28 дней. Из них – первые пять длится менструация. Если половой акт произошел в последние дни месячных, а овуляция приходится на 11-12 день цикла, незащищенный секс действительно может привести к наступлению беременности Мария Селихова Врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Института репродуктивной медицины REMEDI

В свою очередь, главный врач маммологического центра L7 Тамаева добавила, что в силу различных факторов, например резкого изменения климата, сильного стресса или гормонального сбоя время наступления овуляции может измениться. По ее словам, в некоторых случаях выход яйцеклетки наблюдается уже на восьмой-десятый день цикла. Узнать точное время начала овуляции можно только с помощью специализированного тестирования, пояснила она.

Также Тамаева напомнила, что незащищенный половой контакт во время менструации может привести не только к нежелательной беременности, но и увеличить риск инфицирования заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП).

В первую фазу цикла происходит отделение верхнего слоя эндометрия, из-за чего увеличивается проницаемость стенок матки, орган увеличивается в размерах, шейка матки опускается ближе к влагалищу и немного приоткрывается, во влагалище наблюдается изменение кислотно-щелочного баланса, поэтому слизистая становится уязвимее для попадающих в нее патогенов. Для исключения вероятности заражения венерологическими патологиями при занятии сексом во время менструации следует обязательно использовать презерватив даже с постоянным партнером Фатима Тамаева Главный врач маммологического центра L7

После незащищенного секса во время менструации у женщины может возникнуть выраженный воспалительный процесс, особенно если речь идет об инфекциях типа хламидиоза, гонорее, трихомониазе, ВИЧ, сифилисе, гепатитах В, С, пояснила гинеколог Селихова.

Кроме того, если женщина является носителем инфекций, половой акт во время месячных со здоровым мужчиной может стать причиной заражения и для него, так как менструальная кровь — отличная питательная среда для микроорганизмов. При незащищенном половом акте менструальная кровь женщины попадает в уретру мужчины, и у него возможен выраженный уретрит даже без инфекций, заключила гинеколог.

Ранее врач-гинеколог Энджела Рэй назвала причины боли во время секса, которые требуют обращения к врачу. По ее словам, дискомфорт во время полового акта может свидетельствовать о развитии таких инфекционных заболеваний, как молочница, хламидиоз, гонорея или генитальный герпес.