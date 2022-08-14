Белоруссия заявила о готовности Запада сотрудничать

Премьер Белоруссии Головченко: с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с Минском

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с Минском. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

По его мнению, у политиков, выступающих за санкции, в будущем «произойдет отрезвление». Он добавил, что за прошедшие полгода «экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов».

Головченко подчеркнул, что санкции против России, и Белоруссии рикошетом бьют Западу. Он считает, что страны Европы готовятся к тяжелейшей зиме.

«Отказаться от газа, не отказаться, мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником», — сказал он.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей обвинил Запад в создании нового «железного занавеса». Он задался вопросом, как Запад собирается продвигать демократию в таких условиях.

Европейский Союз и США ввели пять пакетов санкций в отношении Белоруссии за разгон митингов, преследование оппозиции, принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair и миграционный кризис на границе. Кроме того, ЕС принял шесть санкционных пакетов в отношении России за спецоперацию на Украине.