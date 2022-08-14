Судно с зерном вышло из порта Украины в Эфиопию

В Эфиопию из украинского порта «Южный» вышло судно с зерном

Из украинского порта «Южный» вышло судно с зерном для Эфиопии. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем Telegram-канале.

Марченко уточнил, что судно зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН.

Как сообщал министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков, судно доставит в Эфиопию более 23 тысяч тонн пшеницы, уточняет ТАСС.

12 августа два сухогруза с сельхозпродукцией покинули порты Украины. Первое судно — SORMOSVKY — с 3,5 тысячами тонн пшеницы вышло из порта Черноморска, оно следует в турецкий Текирдаг. Второе — STAR LAURA — с 60 тысячами тонн кукурузы вышло из «Южного» и направляется в Иран.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море. В рамках договора Киев и Москва условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно. 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони».