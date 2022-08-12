Из украинских портов вышли два судна с продовольствием

Миннацобороны Турции: из украинских портов вышли два судна с продовольствием

Два сухогруза с сельхозпродукцией покинули в пятницу украинские порты, один из них следует в Иран. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter-аккаунте.

Согласно сообщению, судно SORMOVSKY под флагом Белиза с 3,5 тысячи тонн пшеницы покинуло порт Черноморска и следует в турецкий Текирдаг. Корабль STAR LAURA под флагом Маршалловых островов с 60 тысячами тонн кукурузы покинул порт «Южный» и последует в Иран.

Выход судов из украинских портов ранее одобрил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Кроме того, предварительно разрешен проход в направлении Одессы сухогрузов Efe и Sara. В пятницу они будут досмотрены в акватории Мраморного моря.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море. В рамках договора Киев и Москва условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно. 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони».