Еще двум судам с зерном разрешили выйти из портов Украины

СКЦ в Стамбуле одобрил выход двух судов с зерном из портов Украины 12 августа

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход в пятницу, 12 августа, из украинских портов двух судов с зерном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявлении СКЦ.

Сухогруз Star Laura вывезет из порта Южный 60,15 тысячи тонн кукурузы, которую планируется доставить в иранский порт Бендер-Хомейни. Сухогруз Sormovskiy 121 выйдет из порта Черноморск с 3,05 тысячи тонн пшеницы и направится в турецкий Текирдаг.

Кроме того, предварительно разрешен проход в направлении Одессы сухогрузов Efe и Sara. В пятницу они будут досмотрены в акватории Мраморного моря, где также проверку пройдет судно Rahmi Yagci, следующее в Стамбул с 5,3 тысячи тонн подсолнечного масла.

Ранее власти Украины сообщили о прибытии второго иностранного судна с начала российской спецоперации — сухогруз зашел в порт Одесской области для загрузки зерном. Первый сухогруз FULMAR S прибыл в порт Черноморска 6 августа.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море. В рамках договора Киев и Москва условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно. 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони».