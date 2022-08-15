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В газете 60-летней давности обнаружили сбывшееся спустя полвека предсказание

В газете 60-летней давности обнаружили предсказание о появлении смартфонов

Фото: stocis / Reddit

В газете 60-летней давности обнаружили предсказание о появлении смартфонов, которое сбылось спустя полвека после выхода материала. Пост с фотографией пожелтевшей от времени страницы регионального издания города Мэнсфилда (штат Огайо, США) опубликовал пользователь Reddit.

«Однажды жители Мэнсфилда будут носить телефоны в карманах, — сказано в статье, увидевшей свет в апреле 1963 года. — Впрочем, не стоит ожидать, что это случится прямо завтра. По словам менеджера телефонной компании, коммерческое применение таких устройств — дело далекого будущего, однако первые лабораторные испытания уже начались».

Некоторые телефоны будущего, по мнению ученых из 1963 года, должны были стать аналогами современных спикерфонов. Это позволило бы домохозяйкам отвечать на звонки, не отвлекаясь от готовки. Другому типу носимых устройств из будущего предрекали наличие небольших экранов, наподобие телевизионных. Из-за этого авторы статьи назвали их «ТВ-фонами».

Пользователи в комментариях удивились точности предсказаний. Многие испытали прилив ностальгии и начали вспоминать, что в детстве пользовались телефонами с дисковым набором номера. Комментаторы также поиронизировали над сексистским тоном статьи, авторы которой безапелляционно отводили американской женщине 60-х исключительно роль домохозяйки.

Ранее пара из канадской провинции Онтарио решила сделать ремонт в новом доме и обнаружила под полом крупные кости неизвестного происхождения. Кроме того, они наткнулись на газеты 60-летней давности и таинственные старые снимки, сделанные на фотоаппарат Polaroid.

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Олег Давыдов
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