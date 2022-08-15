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Пассажирка сняла с себя одежду и пробежала по самолету с криками «Аллаху акбар»

Greek Reporter: пассажирка Jet2 разделась до нижнего белья и заявила о взрывчатке на борту

Кадр: The Sunday Mirror

Пассажирка авиакомпании Jet2 разделась до нижнего белья во время полета и напугала попутчиков вопросами о взрывчатке. Об этом пишет Greek Reporter.

Как сообщает издание, инцидент произошел во время рейса из Ларнаки (Кипр) в Манчестер (Великобритания). По словам очевидцев, женщина сняла с себя одежду и начала бегать по салону самолета с криками «Аллаху акбар!». После этого она подошла к детям с вопросом, «готовы ли они умереть», и заявила, что на борту находится взрывное устройство.

Позже дебоширка попыталась пробраться в кабину пилотов, однако ее остановил один из пассажиров, повалил женщину на пол. В результате командир воздушного судна совершил вынужденную посадку в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Местная полиция задержала нарушительницу порядка и сняла ее с рейса, а самолет вылетел в Великобританию после небольшой задержки.

Ранее в июле двое британских пассажиров выпили алкогольные напитки из дьюти-фри на борту самолета и превратили полет для попутчиков «в ад». Мужчины курили сигареты в туалете и справляли нужду в салоне, игнорируя просьбы стюардесс успокоиться.

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Мария Гейн
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