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Пара дебоширов превратила «в ад» поездку туристов на курорт и сорвала рейс

Британцы купили в дьюти-фри алкоголь и превратили «в ад» рейс из Ливерпуля в Тенерифе

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Пара дебоширов из Британии превратила «в ад» поездку туристов из Ливерпуля на курорт Тенерифе. Об этом сообщает The Olive Press.

По сведениям издания, рейс выполняла авиакомпания Easyjet. Отмечается, что двое путешественников купили в дьюти-фри алкогольные напитки и начали распивать их на борту, несмотря на просьбы бортпроводников не делать этого.

Сообщается, что, выпив, путешественники стали докучать остальным пассажирам. По словам одного из очевидцев, это был «полет в аду».

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В частности, дебоширы постоянно курили в туалете, из-за чего стюардессам пришлось закрыть уборную. Из-за этого один из туристов не смог добежать до туалета и справил нужду прямо в кресло.

В публикации говорится, что командир воздушного судна из-за происходящего был вынужден совершить экстренную посадку в Лиссабоне.

Как стало известно, нарушителей общественного порядка вывели из самолета сотрудники правоохранительных органов. После этого пилот продолжил рейс в Испанию.

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Ксения Жарова
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