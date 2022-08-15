Илью Азара оштрафовали за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал журналиста Илью Азара на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара за дискредитацию действий российской армии. Об этом со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева сообщает РБК в своем Telegram-канале.

По словам адвоката, размер штрафа составил 50 тысяч рублей. Защита будет обжаловать решение суда, отметил он.

В июне Хамовнический суд Москвы оштрафовал Азара на 60 тысяч рублей за дискредитацию действий российской армии. Как пояснили в пресс-службе суда, поводом для возбуждения административного дела в отношении журналиста стал его пост в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).