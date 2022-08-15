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Илью Азара оштрафовали за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал журналиста Илью Азара на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Суд оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара за дискредитацию действий российской армии. Об этом со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева сообщает РБК в своем Telegram-канале.

По словам адвоката, размер штрафа составил 50 тысяч рублей. Защита будет обжаловать решение суда, отметил он.

В июне Хамовнический суд Москвы оштрафовал Азара на 60 тысяч рублей за дискредитацию действий российской армии. Как пояснили в пресс-службе суда, поводом для возбуждения административного дела в отношении журналиста стал его пост в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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Денис Савосин
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