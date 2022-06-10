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Журналиста Илью Азара оштрафовали за дискредитацию действий российской армии

Суд оштрафовал журналиста Илью Азара на 60 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС РФ
Илья Азар

Илья Азар. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара на 60 тысяч рублей за дискредитацию действий российской армии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для возбуждения административного дела в отношении Азара стал его пост в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). В публикации журналист писал о ситуации на Украине.

Азара признали виновным в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Сумма штрафа составила 60 тысяч рублей.

О том, что в отношении Азара составили административный протокол, стало известно 6 мая. Какой именно пост журналиста стал поводом для возбуждения дела, не уточнялось. Сам журналист заявил, что не согласен с протоколом и намерен его обжаловать.

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Ксения Кривотулова
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