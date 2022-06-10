Журналиста Илью Азара оштрафовали за дискредитацию действий российской армии

Суд оштрафовал журналиста Илью Азара на 60 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС РФ

Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара на 60 тысяч рублей за дискредитацию действий российской армии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для возбуждения административного дела в отношении Азара стал его пост в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). В публикации журналист писал о ситуации на Украине.

Азара признали виновным в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Сумма штрафа составила 60 тысяч рублей.

О том, что в отношении Азара составили административный протокол, стало известно 6 мая. Какой именно пост журналиста стал поводом для возбуждения дела, не уточнялось. Сам журналист заявил, что не согласен с протоколом и намерен его обжаловать.