Россиянка убила детей и покончила с собой

В Белгороде мать убила двух детей и покончила с собой, СКР возбудил дело и выясняет мотив

В Белгороде следователи выясняют обстоятельства убийства матерью своих детей и ее последующего суицида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

14 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении тел двоих детей двух и четырех лет с признаками насильственной смерти. Они находились в автомобиле, припаркованном в гараже дома по адресу 3-й Поэтический переулок.

СКР возбудил уголовное дело. По версии следствия, их убила мать, а затем свела счеты с жизнью во дворе дома. Выясняется мотив поступка женщины, назначены необходимые экспертизы.

Весной в Вологде мать и двое детей были найдены мертвыми у себя дома. На их телах имелись колото-резаные раны. Рассматривается версия, что детей убила их собственная мать, которая затем покончила с собой. Известно, что женщина ранее проходила психиатрическое лечение.