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В Киеве демонтировали мемориальную доску Булгакову

С фасада университета в Киеве сняли мемориальную доску писателю Михаилу Булгакову

Фото: РИА Новости

С фасада Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко сняли мемориальную доску русскому писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщает на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) проект «Декоммунизация.Украина».

«Доска украинофобу Булгакову демонтирована с фасада здания КНУ имени Шевченко», — говорится в сообщении.

С инициативой убрать доску в конце июля выступила основательница общественной организации «Экспертный корпус» Татьяна Швыдченко. По ее мнению, Булгаков является символом русской культуры, не имея никакого отношения к украинской. Кроме того, активистка считает, что во всех своих произведениях писатель принижал украинскую культуру и «поливал ее грязью». Швыдченко также сообщила, что будет бороться за демонтаж с фасада КНУ мемориальной доски в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны студентах и сотрудниках университета.

Ранее Министерство культуры Украины сообщало о намерении создать совещательный орган, задачами которого будут являться «дерусификация, декоммунизация и деколонизация» республики. В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно».

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Алевтина Запольская
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