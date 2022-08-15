Российского мэра нарядили в костюм царя

Мэра Саянска Боровского на День города нарядили в костюм царя

В Иркутской области мэра Саянска Олега Боровского нарядили в костюм Царя на День города. Соответствующие фотографии градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Как вам мой костюм? Догадались кем я был?», — подписал фотографию мэр.

Позднее он опубликовал еще одно фото в этом образе и заявил, что это был костюм царя Салтана. При этом Боровской поинтересовался, похож ли он на сказочного героя.

«Ну что, раскрою тайну, не буду мучать. Я был в костюме царя Салтана. Похож? Как вам костюм?», — написал градоначальник.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором жительница Углегорска бросила ботинок с плесенью в мэра Дмитрия Цуканова в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.