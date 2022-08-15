Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российского мэра нарядили в костюм царя

Мэра Саянска Боровского на День города нарядили в костюм царя

Фото: телеграм-канал «Саянск | Олег Боровский»

В Иркутской области мэра Саянска Олега Боровского нарядили в костюм Царя на День города. Соответствующие фотографии градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Как вам мой костюм? Догадались кем я был?», — подписал фотографию мэр.

Позднее он опубликовал еще одно фото в этом образе и заявил, что это был костюм царя Салтана. При этом Боровской поинтересовался, похож ли он на сказочного героя.

«Ну что, раскрою тайну, не буду мучать. Я был в костюме царя Салтана. Похож? Как вам костюм?», — написал градоначальник.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором жительница Углегорска бросила ботинок с плесенью в мэра Дмитрия Цуканова в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Российский политик погиб при обстреле в ДНР
МИД России поприветствовал нового посла Белоруссии
Российского мэра нарядили в костюм царя
Россиянка купила диплом юриста и более 15 лет проработала по нему в МВД
Инспектор по делам несовершеннолетних в российском городе избила детей
Россияне стали чаще интересоваться возможностью переезда в одну страну
Обсчитанный кассиром мужчина 22 года судился из-за 20 рупий и выиграл
Популярная пляжная страна продлит визы для туристов
Канадский хоккеист рассказал о реакции семьи на переезд в Россию
В Госдуме отреагировали на отказ литовского банка принимать рубли за транзит
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.