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Спрогнозировано закрытие десятков российских банков

«Ъ»: до конца года нельзя исключать отзыв лицензий у 10-20 российский банков

Фото: Shutterstock

Количество российских банков в этом году может сократиться на пару десятков игроков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы экспертов.

Kоличество добровольно ликвидируемых банков может вырасти за счет нерезидентов, которые не смогут продать свой бизнес, считает гендиректор АКРА Михаил Сухов. По его мнению, скорее всего, в этом году будет закрытие и равномерный уход с рынка небольших банков, в основном лицензии у них будут отзываться.

В зоне риска и крупные игроки, бизнес-модель которых «испытывает проверку на прочность», считает независимый эксперт Андрей Бархота. До конца года нельзя исключать отзыв лицензий у 10-20 банков, при этом их суммарная рыночная доля не превысит один процент, заявил специалист.

12 августа Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию у Кросна-банка, который по размеру активов был на 290-м месте среди российских банков. Финорганизация около года регулярно нарушала законы о банковской деятельности и нормативы ЦБ.

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Платон Щукин
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