ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ России отозвал лицензию у «Кросна-банка» из-за устойчивой убыточности

ЦБ России с 12 августа отозвал лицензию у Кросна-банка, который по размеру активов был на 290-м месте среди российских банков. Об этом сказано в сообщении регулятора.

Лицензия у московского банка была отозвана, поскольку финорганизация около года регулярно нарушала законы о банковской деятельности и нормативы ЦБ. «Допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,— отметили в Банке России.

Там добавили, что с 2019 года Кросна-банк устойчиво «операционно убыточен», из-за этого ЦБ направлял ему «предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков». Но кредитная организация совершала сделки, обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения норм деятельности, пояснил регулятор.

Также Кросна-банк, по данным ЦБ, проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Кросна-банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

11 февраля ЦБ России лишил лицензии на осуществление банковских операций Консервативный коммерческий банк. Он нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов.