ЦБ лишил лицензии один российский банк

Центральный банк (ЦБ) России лишил лицензии на осуществление банковских операций «Консервативный коммерческий банк», сообщается на сайте регулятора.

Регулятор отозвал лицензию у российского банка с 11 февраля. По величине активов «Консервативный коммерческий банк» располагался на 164-м месте в банковской системе России. Отмечается, что КБК нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, а также финансированию терроризма.

Кроме того, банк не соблюдал федеральные законы и нормативные акты Центробанка, регулирующие деятельность кредитных организаций. Из-за этого регулятор принимал меры против КБК, вводя ограничения на осуществление ряда определенных операций.

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — подчеркивается в заявлении регулятора.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «ВСК-Милосердие». Теперь она не осуществляет добровольное личное страхование за исключением добровольного страхования жизни.