Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЦБ лишил лицензии один российский банк

ЦБ России отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» с 11 февраля

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Центральный банк (ЦБ) России лишил лицензии на осуществление банковских операций «Консервативный коммерческий банк», сообщается на сайте регулятора.

Регулятор отозвал лицензию у российского банка с 11 февраля. По величине активов «Консервативный коммерческий банк» располагался на 164-м месте в банковской системе России. Отмечается, что КБК нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, а также финансированию терроризма.

Кроме того, банк не соблюдал федеральные законы и нормативные акты Центробанка, регулирующие деятельность кредитных организаций. Из-за этого регулятор принимал меры против КБК, вводя ограничения на осуществление ряда определенных операций.

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — подчеркивается в заявлении регулятора.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «ВСК-Милосердие». Теперь она не осуществляет добровольное личное страхование за исключением добровольного страхования жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Президент США призвал граждан страны покинуть Украину
Мировой экономике пообещали долгосрочное ослабление
Появилось первое видео с места крушения Ан-2 на Камчатке
ЦБ лишил лицензии один российский банк
Посол России призвал Британию заставить Украину выполнять Минские соглашения
Врач назвал самый полезный для легких продукт
Названа главная особенность пандемии коронавируса
В МОК заявили о возможности пересмотра результатов командного турнира фигуристов
Российский дипломат высказался о возможности провокации Украины в Донбассе
Объявление в подъезде о громких утехах соседей рассмешило россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.