В России упала добыча нефти

«Ъ» выяснил, что в первые недели августа добыча нефти и конденсата в России упала на 3%

Добыча нефти и конденсата в России в первые недели августа упала на 3 процента относительно июля, до 1,428 миллиона тонн в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Однако крупные нефтяники сохраняют производство на стабильном уровне из-за обязательств по сделке ОПЕК+ — общему снижению поспособствовали результаты небольших игроков, а также структуры «Газпрома».

Большинству крупных вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК) удается сохранять объем добычи даже в условиях ограничения экспорта. В частности, ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» стабильно производят по 220 и 162 тысячи тонн в сутки соответственно. «Роснефть» (без учета данных ее «дочки» «Башнефти») в августе уменьшила добычу всего на 0,5 процента, до 464 тысяч тонн в сутки. «Газпром нефть», в свою очередь, падает вместе с рынком — на 3 процента, до 108 тысяч тонн в сутки.

Менее крупные участники рынка теряют позиции гораздо стремительнее — 90 процентов падения добычи в России пришлось на остальных недропользователей. Среди самых крупных из них — «Нефтиса» и Иркутская нефтяная компания, а также «Газпром», у которого сократилась добыча нефти и конденсата.

«Газпром» неуклонно снижает добычу конденсата в последние месяцы из-за падения производства газа, а в августе показатели по конденсату могли пострадать еще сильнее из-за снижения экспорта в Европу и уменьшения темпов закачки в российские подземных хранилищ газа (ПХГ). Суточная добыча конденсата остальных недропользователей снизилась на 15 процентов, до 208 тысяч тонн.

Добыча нефти в России резко упала в апреле на фоне введения санкций, однако сразу начала постепенно восстанавливаться. Так и не достигнув докризисного уровня, в августе производство снова перешло к снижению. Нефтепереработка, также пережившая падение показателей, продолжила расти в последний месяц лета — почти на 2 процента относительно июля, до 787 тысяч тонн.

Власти страны ожидали, что летом рынок увеличит добычу нефти, чтобы соответствовать своей квоте по ОПЕК+, однако пока этого сделать не удалось. Хотя страны ОПЕК+ согласовали крайне скромный рост добычи на сентябрь — 100 тысяч баррелей в сутки, в том числе России и Саудовской Аравии позволено увеличить производство до 11,03 миллиона баррелей в сутки каждой, пока отставание России от квоты составляет около миллиона баррелей.