Производители нефти согласовали оскорбительную уступку Байдену

ОПЕК+ согласовал наращивание добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день

Государства ОПЕК+, Организация стран — экспортеров нефти и ее союзники, согласовали наращивание добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день. Такой объем можно считать оскорбительной уступкой президенту США Джо Байдену после его визита в Саудовскую Аравию, где он вел переговоры по поводу увеличения объемов производства, пишет Reuters.

Увеличение добычи эквивалентно объемам, потребляемым в мире за 86 секунд. «Это очень мало и бессмысленно. С физической точки зрения это небольшое колебание. С точки зрения политического жеста это практически оскорбление», — сказал управляющий директор по энергетике, климату и вопросам устойчивого развития Eurasia Group Раад Алкадири.

100 тысяч баррелей в день — один из самых незначительнейших показателей, зафиксированных с момента введения ОПЕК квот на добычу в 1982 году. Формат ОПЕК+, включающий таких партнеров, как Россия, сформировался в 2017 году и после отказа от пандемийных ограничений увеличивал добычу на 430-650 тысяч баррелей в день.

Российский вице-премьер Александр Новак ранее 3 августа заявил, что решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки позволит удовлетворить растущий спрос на нефть в мире. Готовность наращивать объемы до заседания стран анонсировал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Байден вел переговоры с Саудовской Аравией по поводу нефти в середине июля. Тогда он говорил, что американская сторона ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.