Легковой автомобиль попал под самосвал в российском регионе

В Воронежской области легковой ВАЗ врезался в самосвал, пострадали три человека

В Лискинском районе Воронежской области легковой автомобиль ВАЗ-21140 попал под самосвал. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

По данным полиции, водитель ВАЗа на скорости врезался в грузовой автомобиль, и в результате столкновения вся передняя часть машины оказалась под самосвалом. В аварии пострадали три человека — водитель легковой машины и двое его пассажиров. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту аварии в российском регионе полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика на проспекте Тракторостроителей возле остановки «Улица Гастелло» в Чебоксарах.