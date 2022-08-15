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Легковой автомобиль попал под самосвал в российском регионе

В Воронежской области легковой ВАЗ врезался в самосвал, пострадали три человека

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области

В Лискинском районе Воронежской области легковой автомобиль ВАЗ-21140 попал под самосвал. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

По данным полиции, водитель ВАЗа на скорости врезался в грузовой автомобиль, и в результате столкновения вся передняя часть машины оказалась под самосвалом. В аварии пострадали три человека — водитель легковой машины и двое его пассажиров. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту аварии в российском регионе полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика на проспекте Тракторостроителей возле остановки «Улица Гастелло» в Чебоксарах.

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Валерий Розенберг
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