В российском городе в ДТП с маршруткой пострадали десять человек

Десять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Чебоксарах

Десять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика на проспекте Тракторостроителей возле остановки «Улица Гастелло» в Чебоксарах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с припаркованной фурой в российском городе.

Пострадавших граждан госпитализировали с различными травмами, сейчас им оказывают помощь медики.

Ранее десять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и грузовика с прицепом в Республике Коми. В региональном МВД подчеркнули, что ранее водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.