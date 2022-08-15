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В российском городе в ДТП с маршруткой пострадали десять человек

Десять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Чебоксарах

Фото: Lenta.ru

Десять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика на проспекте Тракторостроителей возле остановки «Улица Гастелло» в Чебоксарах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с припаркованной фурой в российском городе.

Пострадавших граждан госпитализировали с различными травмами, сейчас им оказывают помощь медики.

Ранее десять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и грузовика с прицепом в Республике Коми. В региональном МВД подчеркнули, что ранее водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Анна Щербакова
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