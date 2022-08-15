Мэрия оценила спад экономики Москвы из-за санкций

Мэрия Москвы оценила спад городской экономики по итогам года в 3-4 процента

Мэрия Москвы оценила глубину спада экономики города в условиях антироссийских санкций и общего кризиса, пишет РБК. Столичные власти ожидают сокращения валового регионального продукта на 3-4 процента по итогам года, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Предварительно, по нашим оценкам, по итогам 2022 года спад экономики Москвы будет в районе 3–4 процентов, если брать валовой региональный продукт. Основные причины снижения — замедление ряда отраслей экономики в марте–июне и начале июля», — отметил Ефимов.

По его словам, наиболее сложное положение фиксируется в автомобилестроении и металлургии: «Произошла практически полная остановка автомобилестроения и связанных с ним отраслей. Если брать металлургию, остановилось наше совместное с японскими инвесторами прессовое производство».

Также небольшой спад отмечается в сфере торговле, особенно непродовольственными товарами и автомобилями. При этом ситуацию в остальных секторах экономики Ефимов охарактеризовал как благоприятную.

Предыдущие прогнозы московского правительства предусматривали рост городской экономики на три процента по итогам года.

