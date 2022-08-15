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Аналитик сообщил о достижении потолка цен на газ в Европе

Инвестиционный стратег Бахтин сообщил о достижении потолка цен на газ в Европе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин сообщил, что цены на газ в Европе в случае перебоев с газоснабжением в регионе могут оказаться крайне высокими. Об этом пишет агентство «Прайм».

Аналитик уточнил, что данные котировки не оказывают влияния на европейский рынок голубого топлива и потребителей. Эксперт заявил, что стоимость газа уже достигла потолка подорожания. Он добавил, что показатель останется на высоком уровне перед отопительным сезоном.

«Если говорить об устойчивых уровнях, которые были бы терпимыми для местных потребителей, то текущие котировки уже вышли за эти пределы, и при сохранении таких цен ущерб экономике ЕС может быть очень существенный», — сказал он.

Ранее Bloomberg писал, что оставшуюся без прежних объемов поставок российского газа Европу добьют обмеление рек и рекордная засуха. Издание сообщает, что вскоре из-за жары начнет высыхать Рейн, что приведет к перебоям поставок по этой водной артерии.

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Марина Совина
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