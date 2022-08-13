Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно о перспективах лишившейся российского газа Европы

Bloomberg: Европу, оставшуюся без российского газа, добьют обмеление рек и засуха

Фото: Shutterstock

Оставшуюся без прежних объемов поставок российского газа Европу добьют обмеление рек и рекордная засуха. Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что вскоре из-за жары начнет высыхать Рейн, что приведет к перебоям поставок по этой водной артерии. «Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», — говорится в материале.

Ранее министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что новый газопровод между Испанией и Францией, который может спасти страны Европы от полномасштабного энергетического кризиса, планируют запустить менее чем через год. Газопровод будет потенциально введен в эксплуатацию через 8-9 месяцев, рассказала о скором начале работы предприятия министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Киссинджер предложил Украине роль Финляндии в отношениях России и Запада
Россиян предупредили об опасности голубей
Названы последствия для Трампа после изъятия секретных документов из его имения
Стало известно о перспективах лишившейся российского газа Европы
Трос тарзанки оборвался под ребенком на детской площадке в Подмосковье
Альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Названо условие прихода Киева к переговорам с Москвой
На Украине снесли памятник известному русскому писателю
Заправляющих автомобили в России финнов назвали государственными изменниками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.