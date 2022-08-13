Стало известно о перспективах лишившейся российского газа Европы

Bloomberg: Европу, оставшуюся без российского газа, добьют обмеление рек и засуха

Оставшуюся без прежних объемов поставок российского газа Европу добьют обмеление рек и рекордная засуха. Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что вскоре из-за жары начнет высыхать Рейн, что приведет к перебоям поставок по этой водной артерии. «Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», — говорится в материале.

Ранее министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что новый газопровод между Испанией и Францией, который может спасти страны Европы от полномасштабного энергетического кризиса, планируют запустить менее чем через год. Газопровод будет потенциально введен в эксплуатацию через 8-9 месяцев, рассказала о скором начале работы предприятия министр.