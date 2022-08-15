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Главу ФБР заподозрили в злоупотреблении средствами налогоплательщиков

Главу ФБР Рэя заподозрили в использовании правительственных самолетов в личных целях
Кристофер Рэй

Кристофер Рэй. Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Члены палаты представителей США заподозрили главу Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя в злоупотреблении средствами налогоплательщиков, потребовав у него отчитаться о том, как он пользовался предоставленными правительственными самолетами для личных перелетов, сообщает РИА Новости.

«В свете недавней публикации газеты New York Post о том, что вы покинули слушания в сенате досрочно, чтобы полететь на самолете ФБР в личный отпуск, у нас возникли вопросы по поводу того, надлежащим ли образом вы возмещаете налогоплательщикам средства за использование правительственного самолета в личных целях», — сказано в письме ряда конгрессменов Республиканской партии США.

Они указали на то, что подобных случаев у директора ведомства было несколько. Отмечается, что некоторым чиновникам разрешено использовать правительственные воздушные суда в своих целях, однако они должны возмещать расходы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР во время обысков в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида изъяли три его паспорта, у одного из них истек срок действия.

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Марина Совина
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