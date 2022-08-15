Экс-президент США Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов, включая один просроченный

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) во время обысков в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида изъяли три его паспорта, у одного из них истек срок действия. Об этом он сообщил в социальной сети Truth, пишет РИА Новости.

Трамп прокомментировал изъятие трех паспортов, включая один просроченный, и назвал произошедшее кражей.

«Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта (один с истекшим сроком действия), помимо всего остального. Это нападение на политического оппонента на невиданном ранее в США уровне», — обвинил ФБР экс-президент США.

Ранее Трамп допустил подлог ФБР улик при обыске его поместья. По его словам, агенты приказали людям, находящимся в его доме, выключить камеры наблюдения и запретили проходить через комнаты. «Моих людей попросили стоять снаружи», — подчеркнул Трамп, допусти возможность спецслужб совершить подлог.

Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго 9 августа. В них поучаствовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года.