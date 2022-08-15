Трамп допустил подлог ФБР улик при обыске его поместья
Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) могло подкинуть любые улики при обыске в его поместье на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Они [ФБР] могли взять и подложить все что пожелали», — сказал политик. Он отметил, что ФБР приказало людям, находящимся в его доме, выключить камеры наблюдения и запретило проходить через комнаты. «Моих людей попросили стоять снаружи», — подчеркнул Трамп, обратив внимание на способность спецслужб совершить подлог.
Трамп также сообщил, что предложил Министерству юстиции США помощь в рамках расследования по факту обыска в своем поместье, но до сих пор не получил ответа властей. «Если есть что-то, что мы можем сделать для помощи, я и мои люди определенно готовы это сделать. Страна находится в очень большой опасности. Я никогда раньше не видел, чтобы уровень агрессии был настолько высок», — заявил он и также указал, что ранее силы правопорядка никогда не использовались для проникновения в дом бывшего американского лидера.
В ходе обысков 8 августа у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Четыре комплекта бумаг имели гриф «совершенно секретно», три отмечены как «секретные» документы и еще три — «конфиденциальные».
Трамп попросил вернуть документы, которые изъяли агенты ФБР при обыске в его имении в Мар-а-Лаго, штат Флорида. В Truth Social Трамп написал, что сотрудники ФБР забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну. Также агенты изъяли бумаги, защищенные привилегией исполнительной власти (executive privilege). Она подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию.