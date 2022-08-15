Трамп допустил подлог ФБР улик при обыске его поместья

Трамп допустил, что ФБР могло подкинуть любые улики при обыске его поместья во Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) могло подкинуть любые улики при обыске в его поместье на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Они [ФБР] могли взять и подложить все что пожелали», — сказал политик. Он отметил, что ФБР приказало людям, находящимся в его доме, выключить камеры наблюдения и запретило проходить через комнаты. «Моих людей попросили стоять снаружи», — подчеркнул Трамп, обратив внимание на способность спецслужб совершить подлог.

Трамп также сообщил, что предложил Министерству юстиции США помощь в рамках расследования по факту обыска в своем поместье, но до сих пор не получил ответа властей. «Если есть что-то, что мы можем сделать для помощи, я и мои люди определенно готовы это сделать. Страна находится в очень большой опасности. Я никогда раньше не видел, чтобы уровень агрессии был настолько высок», — заявил он и также указал, что ранее силы правопорядка никогда не использовались для проникновения в дом бывшего американского лидера.

В ходе обысков 8 августа у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Четыре комплекта бумаг имели гриф «совершенно секретно», три отмечены как «секретные» документы и еще три — «конфиденциальные».

Трамп попросил вернуть документы, которые изъяли агенты ФБР при обыске в его имении в Мар-а-Лаго, штат Флорида. В Truth Social Трамп написал, что сотрудники ФБР забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну. Также агенты изъяли бумаги, защищенные привилегией исполнительной власти (executive privilege). Она подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию.