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Трамп попросил вернуть изъятые ФБР секретные документы

NYP: экс-президент США Дональд Трамп попросил вернуть изъятые в ходе обыска ФБР документы

Фото: Jim Bourg / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп попросил вернуть документы, которые изъяли агенты Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске в его имении в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на соцсеть политика.

В Truth Social Трамп написал, что сотрудники ФБР забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну. Также агенты изъяли бумаги, защищенные привилегией исполнительной власти (executive privilege). Она подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию.

«Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо!» — цитирует издание сообщение Трампа.

В ходе обысков 8 августа у Дональда Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Четыре комплекта документов имели гриф «совершенно секретно», три комплекта отмечены как «секретные» документы и еще три — «конфиденциальные».

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Юлия Мискевич
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