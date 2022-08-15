Зятя Трампа назвали «кротом» ФБР

Newsweek: зять Трампа Кушнер «сдал» экс-президента ФБР и рассказал о файлах в особняке

Супруг Иванки Трамп Джаред Кушнер, вероятно, «сдал» экс-президента США Дональда Трампа ФБР, передав ведомству информацию о якобы хранящихся у политика секретных файлах. С таким обвинением выступила Мэри Трамп — племянница экс-президента, а также его адвокат Майкл Коэн. Цитату приводит издание Newsweek.

Мэри Трамп назвала зятя экс-главы государства «кротом» ФБР и заявила, что обыск в имении политика в Мар-а-Лаго начался после соответствующих сообщений Кушнера. Он якобы рассказал ведомству о секретных документах, поскольку знал, что они хранятся в определенном сейфе.

Родственница экс-президента также напомнила о двух миллиардах долларов, полученных Кушнером. Их точное происхождение неизвестно, и племянница Трампа считает это подозрительным. «Думаю, нам стоит очень пристально посмотреть на то, почему Джаред получил два миллиарда. И почему он молчал на протяжении нескольких месяцев. И мы должны выяснить, кто может быть связан с [обысками ФБР] и хотеть доставить Дональду неприятности», — заключила Мэри.

В ходе обысков 8 августа у Дональда Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Четыре комплекта документов имели гриф «совершенно секретно», три комплекта отмечены как «секретные» документы и еще три — «конфиденциальные».