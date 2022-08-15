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Попавшие в Грузию на машине туристы раскрыли интерес таможенников к одной вещи

Авторы блога «2X2TRIP» выяснили, что на границе с Грузией проверяют количество алкоголя

Фото: 2X2TRIP / Яндекс.Дзен

Российские туристы, которые отправились в Грузию на машине, раскрыли, что при пересечении границы отечественные таможенники в основном интересуются количеством провозимого алкоголя. Об актуальной обстановке на КПП Верхний Ларс они рассказали в личном блоге «2X2TRIP» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественники поделились, что поехали на границу рано утром, отдохнув перед этим ночь в отеле и предварительно взяв с собой еду и воду. По их словам, оказаться на нейтральной территории в сторону грузинского КПП им удалось через 40 минут, однако сложности начались на самом переходе. Так, чтобы его пройти, им понадобилось 1,5 часа.

«Лично для нас, основной трэш на грузинской границе был для пассажиров. Одна огромная очередь никем не регулировалась. Здесь кто наглее, сильнее, тот и пройдет быстрее. На огромный поток людей работало всего два человека на проверке паспортов», — пожаловались авторы блога.

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В обратном направлении туристы решили также приехать на границу утром: осмотр машины и прохождение грузинского КПП пассажирами и водителем занял 15 минут, после чего путешественники встали в «жесткую» пробку на нейтральной территории — на нее ушло около 2,5 часа.

«Пока стояли, водителями со встречной стороны поделились сколько они находятся в этой бесконечной пробке. Оказалось, что в среднем, если, конечно, не повезет как нам, автомобиль с пассажирами проходит границу за девять часов», — рассказали туристы.

По наблюдениям путешественников, вдоль дорог появились автомобили с питанием и напитками, однако туалеты для туристов не были предусмотрены. Блогеры также посоветовали приезжать на границу утром, выспавшимися и неголодными.

Ранее в июле российским туристам рассказали, как потратить на дорогу в Грузию и обратно менее 10 тысяч рублей. Так, путешественникам порекомендовали добраться до Владикавказа бюджетными авиалиниями («Северный ветер»), а оттуда пересесть на автобус или маршрутку до Тбилиси.

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