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Дипломат рассказал о возможности визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Полянский: технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются

Фото: РИА Новости

Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС прорабатываются с Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

«Мы с самого начала выступали и за такой визит. Исходя из информации, которую я имею, сейчас прорабатываются технические детали с российской и украинской стороной», — уточнил Полянский.

Ранее постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов заявлял, что условия, выдвигаемые Западом и Украиной по поводу визита МАГАТЭ на АЭС, могут оказаться невыполнимыми.

«Думаю, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будет прорабатываться уже в ближайшее время. Это процесс непростой, особенно с учетом того, что Украина и ее западные покровители выдвигают целый ряд предварительных условий, которые могут оказаться в конечном счете непреодолимыми», — рассказал дипломат.

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Татьяна Антоненко
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