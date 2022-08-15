Постпред России обвинил Запад в желании заставить Киев обстреливать ЗАЭС

Постпред России при МАГАТЭ заявил, что Запад подталкивает Киев к дальнейшим обстрелам ЗАЭС

Постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов обвинил 42 страны, подписавшие документ с требованием вывести российские войска с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС), в желании подтолкнуть Киев к дальнейшим обстрелам станции. Цитату приводит ТАСС.

Ульянов добавил, что условия, выдвигаемые Западом и Украиной по поводу визита МАГАТЭ на АЭС, могут оказаться невыполнимыми. «Думаю, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будет прорабатываться уже в ближайшее время. Это процесс непростой, особенно с учетом того, что Украина и ее западные покровители выдвигают целый ряд предварительных условий, которые могут оказаться в конечном счете непреодолимыми», — рассказал дипломат.

14 августа более 40 государств, включая все страны-члены ЕС, а также США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию, Норвегию, Японию и другие, обратились к России и потребовали передать ЗАЭС под контроль Украины.

11 августа стало известно, что украинские военные нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. В результате обстрелов были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар. Было установлено, что к обстрелу причастна 44-я бригада ВСУ.