В России предупредили о дефиците премиальных наушников

«Ъ»: запаса премиальных наушников в России осталось до конца квартала

Запаса премиальных наушников (Sony, Sennheiser, Marshall) осталось до конца квартала. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сотрудники крупнейших маркетплейсов заявляют, что благодаря параллельному импорту товара остается в достатке. Но эксперты предупреждают, что под видом оригинального товара нередко продают подделки. «Мы регулярно получаем запросы от клиентов на поставки наушников JBL, Sony и др. С новыми поставками проблемы, полки постепенно пустеют», — рассказала представитель diHouse Ольга Полоновская.

По данным издания, в торговых сетях «М.Видео» и «Ситилинк» наблюдается дефицит с наушниками JBL, Marshall, Sennheiser — части товара нет в наличии. Однако на российских маркетплейсах дела обстоят иначе.

«Поставки наушников и другой аудиотехники от международных брендов продолжаются. Мы не только не ожидаем их дефицита, но и планируем расширить представленность этого сегмента благодаря сотрудничеству с официальными дистрибуторами по параллельному импорту», — говорит представитель Wildberries.

13 июля сообщалось, что в первом полугодии 2022 года беспроводные гарнитуры стали резко востребованы на российском рынке. Продажи наушников во втором квартале выросли в штучном выражении на 15 процентов — на сумму 6,4 миллиарда рублей.

