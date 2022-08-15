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В России предупредили о дефиците премиальных наушников

«Ъ»: запаса премиальных наушников в России осталось до конца квартала

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Запаса премиальных наушников (Sony, Sennheiser, Marshall) осталось до конца квартала. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сотрудники крупнейших маркетплейсов заявляют, что благодаря параллельному импорту товара остается в достатке. Но эксперты предупреждают, что под видом оригинального товара нередко продают подделки. «Мы регулярно получаем запросы от клиентов на поставки наушников JBL, Sony и др. С новыми поставками проблемы, полки постепенно пустеют», — рассказала представитель diHouse Ольга Полоновская.

По данным издания, в торговых сетях «М.Видео» и «Ситилинк» наблюдается дефицит с наушниками JBL, Marshall, Sennheiser — части товара нет в наличии. Однако на российских маркетплейсах дела обстоят иначе.

«Поставки наушников и другой аудиотехники от международных брендов продолжаются. Мы не только не ожидаем их дефицита, но и планируем расширить представленность этого сегмента благодаря сотрудничеству с официальными дистрибуторами по параллельному импорту», — говорит представитель Wildberries.

13 июля сообщалось, что в первом полугодии 2022 года беспроводные гарнитуры стали резко востребованы на российском рынке. Продажи наушников во втором квартале выросли в штучном выражении на 15 процентов — на сумму 6,4 миллиарда рублей.

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Юлия Мискевич
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